Cus Genova: tre vittorie e un titolo italiano nel weekend

Cus in grande spolvero. Tre vittorie nel fine settimana per le prime squadre biancorosse con la ciliegina sulla torta che arriva dall'atletica, dove Luminosa Bogliolo ha conquistato il titolo italiano. Ecco in dettaglio i risultati del weekend del Cus Genova.

Rugby

Vittoria determinante in Serie A per il Cus Genova Rugby di Edd Thrower. Universitari capaci di superare in trasferta Parabiago per 20-23 grazie a un calcio di punizione a fine partita. Si riaprono così degli spiragli Playoff per i Biancorossi.

Pallavolo

Importante vittoria per il Cus Genova Volley di Gerry Grotto contro una diretta concorrente per la permanenza in Serie B come Sant'Anna. Vittoria per 3-2 al tie break al Palacus contro i piemontesi e punti importantissimi per la classifica. Vittoria anche per la squadra di Serie D, ottenuta a Sestri Levante per 0-3 contro 3 Stelle Villaggio. Fermata invece la squadra di Prima Divisione, che esce sconfitta al Palacus per 0-3 da Santa Sabina. Per quanto riguarda le femminili, invece, vittoria per il Cus Rosso di Seconda Divisione per 3-1 contro Agv Campomorone e per il Cus Bianco sempre di Seconda per 0-3 contro Albaro Volley.

Atletica leggera

Nel fine settimana Luminosa Bogliolo ha vinto il titolo italiano sui 60 metri ostacoli con il 'personal best' di 8"10, tempo che costituisce la sesta prestazione italiana di sempre. Il suo prossimo appuntamento saranno dunque gli Europei di Glasgow fra due settimane.

Pallacanestro

Sfida scorbutica ma vittoria per il Cus Genova Basket di Giovanni Pansolin, vincente al Palacus nella sfida contro Recco di Matteo Bertini per 78-67. Biancorossi sempre in controllo e solidi mentalmente nonostante una prestazione al di sotto degli standard. Sconfitta invece per 76-37 la Scat di Andrea Toselli e dei giovani del Cus Genova. Alla Scolastica di Casarza Ligure è Valpetronio di coach Vaccaro a conquistare i due punti in palio.