Cus Genova, partite importanti nel weekend

Tutte in campo le squadre del Cus Genova nel fine settimana. Di seguito il dettaglio degli impegni.

Rugby

Il CUS Genova Rugby di Edd Thrower torna in campo nel campionato nazionale di Serie A. Questa volta in trasferta, a Biella, contro la squadra che attualmente occupa l'ottavo posto a quattordici lunghezze dai Biancorossi. Un solo punto li separa dal quarto posto e quindi l'obiettivo è quello di provare a espugnare la città piemontese.

Pallavolo

Il CUS Genova Volley di Gerry Grotto sarà impegnato nel weekend nel campionato nazionale di Serie B. Sabato alle 17:30 i Biancorossi se la vedranno a Parma contro l'Opem Audax. In palio punti molto difficili da cogliere ma importanti per la salvezza. Nel campionato di Serie D il CUS sfiderà domenica alle 20:00 Maremola Volley al PalaCUS. Doppio impegno invece per la maschile di Prima Divisione: stasera contro la Colombo Gialla alle 20:30 in Via Ganz e sabato alle 15:00 al PalaCUS contro Olympia. Per quanto riguarda le squadre femminili, invece, la compagine di Prima Divisione sfiderà alle 17:00 il Don Bosco al PalaSaturn. Il CUS Genova Rosso di Seconda Divisione sfiderà Volleyscrivia al PalaCUS mentre il CUS Bianco se la vedrù domenica alle 14:30 al PalaCUS contro Spazio Sport.

Pallacanestro

Ultima giornata di campionato sia in Serie C Silver sia in Serie D. Da un lato il CUS Genova Basket di Giovanni Pansolin se la vedrà al PalaCUS contro l'Aurora Chiavari domani alle 18:45, che ha raggiunto la salvezza nell'ultima giornata. Biancorossi in cerca dei due punti per provare a raggiungere il secondo posto, che secondo i pronostici rischia di finire in mano di Sarzana per via degli scontri diretti. La SCAT di Andrea Toselli e dei giovani del CUS Genova, invece, se la vedrà con Villaggio domenica alle 17:00 al PalaSport San Martino di Cogorno.

Tennis

Per quanto riguarda la Serie C nel weekend sarà impegnata la squadra femminile del CUS Genova Tennis. Le ragazze se la vedranno alle 14:00 in casa, in Via Montezovetto, contro il TC Finale C, sfida con punti importanti in palio per le Biancorosse. A riposo invece la formazione maschile cussina.

Hockey

Il CUS Genova Hockey di mister Cappelli sarà impegnato contro Novara, partita valida per il girone finale di qualificazione ai Playoff. Ardini e compagni devono assolutamente trovare i tre punti per confermarsi alla guida della classifica e fare un passo importante per il passaggio ai Playoff promozione di Genova dell'8 e 9 giugno. Dal canto loro i novaresi possono vantare la vittoria nell'ultimo scontro diretto tra le due formazioni, nel match di chiusura delle finali di Uras della scorsa stagione, terminato 1-0 in favore dei piemontesi. L'appuntamento è alle ore 11:00 di domenica al Campo Arnaldi.