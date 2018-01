Cus Genova: testa-coda nel basket, tentativo di scalata nel rugby

Nel weekend le sezioni del Cus Genova tornano in campo per onorare i rispettivi impegni.

Pallacanestro

Continua la corsa di vertice del Cus Genova Basket di coach Pansolin, al primo posto in Serie C Silver in coabitazione con la Tarros La Spezia ma con il vantaggio nella differenza canestri negli scontri diretti. Universitari impegnati domani contro il giovane Follo di coach Cristelli, fanalino di coda del campionato.

Rugby

Con la rotonda vittoria contro l'Accademia in rimonta continua il sogno promozione per il Cus Genova Rugby di Tosh Askew. Nella seconda giornata della seconda fase gli Universitari affronteranno domenica l'Ottopagine Benevento alle 12.30.

Pallavolo

Dopo il successo contro l'Admo Lavagna il Cus Genova Volley di Gerry Grotto tenta l'assalto al secondo posto in Serie C. Universitari impegnati a Ceparana domani alle 18 per tentare l'aggancio. Per quanto riguarda le due compagini maschili in Prima Divisione, da un lato il Cus Genova Bianco se le vedrà domani al Palacus alle 18.30 contro la Colombo Nera, dall'altro il Cus Genova Rosso sfiderà in trasferta la Colombo Bianca martedì sera alle 20.30. Per quanto riguarda le femminili, invece, le ragazze impegnate in Prima Divisione affronteranno la Normac al Pala Lino Maragliano domani alle 20.30, mentre le ragazze della seconda se la vedranno in trasferta con la Nuova Oregina domenica alle 19 in via Giovanni Costanzi.

Hockey

Ultimo impegno di Indoor League in terra lomellina per il Cus Genova Hockey, ormai utile solo alle statistiche visto che i Cussini sono ormai fuori da ogni lotta per le posizioni nobili. In programma due partite, la prima contro il Valchisone e la seconda contro il Savona.