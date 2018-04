Cus Genova: vittoria in gara 1 per il basket, Piacenza amara per il rugby

Dopo una lunga serie di successi arriva una battuta d'arresto per i ragazzi del Cus Genova Rugby e per quelli del Volley, impegnati in serie C. Nel basket è arrivata una vittoria in gara-1 di Palyoff. Nel weekend grande partecipazione al Torneo Universitario di pallavolo.

Rugby

Il Cus Genova Rugby di Tosh Askew esce sconfitto a Piacenza 40-13 contro i Lyons. Scontro diretto che vale il primo posto nel girone per i piacentini, con i Biancorossi secondi impegnati adesso nell'ultima partita nel girone e poi alle semifinali promozione del 6 maggio. Da definire ancora la sfidante.

Pallacanestro

Prima sfida di Playoff di altissimo profilo per il Cus Genova Basket di Giovanni Pansolin. Al Palacus gli Universitari si portano in vantaggio nella serie di semifinali contro Ospedaletti di coach Lupi grazie a un primo quarto di grande intensità, chiuso sul punteggio di 33-7. Biancorossi adesso attesi da gara-2 nel weekend.

Pallavolo

Nell'anticipo il Cus Genova Volley di Gerry Grotto viene rimontato da 0-2 a 3-2 nello scontro diretto del Parco Tigullio contro l'Admo Lavagna. Primo posto mantenuto ma in coabitazione contro lo Zephyr La Spezia. Cus Genova Bianco a riposo in Prima Divisione, mentre il Cus Rosso supera Audax per 3-1. Per quanto riguarda le compagini femminili, le ragazze della Prima Divisione vincono 3-0 sempre contro Audax e contro Vgp per 3-2. Finita l'avventura della Seconda Divisione, che supera per 3-2 l'Auxilium ma non aggancia per un solo punto il treno Playoff. Sconfitta contro Agv per 3-0, invece, per il Cus Bianco di Terza Divisione.

Attività universitaria

Più di 150 ragazzi impegnati domenica al Palacus nel Torneo Universitario di pallavolo. Una competizione caratterizzata da un grande spirito di partecipazione e di divertimento, organizzata grazie ai partner Farmacia della Commenda, Gillette, Circuito Cinema Genova, Red Bull, Genova Today e Willy Sport. Vittoria finale per Pila e Shio, vincenti contro How I Block.