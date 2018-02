Cus Genova: i ragazzi del basket in trasferta a Ospedaletti

Fine settimana di riposo per alcune sezioni del Cus Genova. Riflettori puntati dunque su basket e tennis, nel primo caso con una trasferta impegnativa e nel secondo con un sabato che può essere di gioia e coronamento degli ultimi bei risultati.

Pallacanestro

Impegno insidioso per il Cus Genova Basket di Giovanni Pansolin, capolista solitaria di Serie C Silver grazie alla caduta della Tarros La Spezia in terra chiavarese lo scorso weekend. Universitari impegnati ad Ospedaletti contro gli Orange di Andrea Lupi, quinta forza del campionato che può contare su un ex biancorosso come Fabio Bedini.

Pallavolo

Ferme la Serie C di Gerry Grotto e le selezioni femminili, l'unico impegno pallavolistico del Cus Genova in programma sarà lunedì alle 20.30 al Palacus, in cui è in programma il derby di Prima Divisione tra il Cus Bianco e il Cus Rosso.

Tennis

Dopo la vittoria nel Challenger 2003 femminile ora è turno del maschile. Dopo aver vinto agevolmente a casa nostra 3-0, Alessandro Macciò e Riccardo Pasqualetto andranno sabato pomeriggio alle 14 al Genoa Tennis School alla ricerca del punto che garantirebbe loro la vittoria finale.