Cus Genova basket: mille giorni senza sconfitte casalinghe

In mille giorni possono cambiare tantissime cose all'interno di una società sportiva: allenatori, giocatori, obiettivi e vittorie, per esempio. Due cose, tuttavia, sono rimaste invariate nel Cus Genova Basket negli ultimi mille giorni: la presenza in panchina di coach Giovanni Pansolin e l'imbattibilità casalinga nella Regular Season.

Nell'ottobre del 2015 gli Universitari esordivano nel neonato campionato di Serie C Silver contro Sestri Levante vincendo con il risultato di 80-58 e avviando così una striscia vittorie casalinghe in Stagione Regolare che è attiva tutt'ora. L'ultima sconfitta risale infatti all'aprile 2015 in Serie C Nazionale contro la Tecnopol Savigliano, compagine piemontese che sconfisse i Biancorossi con il risultato di 64-83. Un campionato, quello di C Nazionale, in cui gli Universitari avevano ottenuto la salvezza ma che li ha comunque visti scendere nella nuova Serie C Silver regionale a causa della riforma dei campionati.

Mille giorni in cui il Cus Genova Basket ha mietuto vittime illustri. Era infatti il dicembre 2015 quando i Biancorossi sconfiggevano Sarzana di coach Bertieri, futuri campioni in Serie C Silver. Mille giorni caratterizzati da una rivalità che ha costituito un vero e proprio leit motiv di questo campionato: quella con la Tarros La Spezia, sconfitta nelle finali Playoff della passata stagione. Due vittorie in Stagione Regolare contro gli Spezzini in entrambe le passate stagioni, con la terza conquistata proprio nel novembre del 2017.

Una ricorrenza speciale quindi per la sezione, che ha deciso di omaggiare tutti i giocatori passati e presenti che hanno vestito la canotta biancorossa in questi mille giorni con una maglietta celebrativa, che verrà indossata dagli attuali giocatori questo sabato nel riscaldamento della sfida di Serie C Silver contro il Tigullio di coach Annigoni.

Questo l'elenco dei giocatori che riceveranno la maglietta: Bedini A., Bedini F., Bestagno, Bianco, Bigoni, Capecchi, Cassanello, Croce, D'Erba, Dufuor, Ferraro, Franconi, Macrì, Mangione, Meroni, Millio, Pampuro, Pettineo, Vajra, Vallefuoco N., Vallefuoco S., Vicenzi, Zenobio e Zavaglio.