Cus Genova: vittoria nel basket, ritorno in campo amaro per il rugby

Fine settimana in chiaroscuro per i colori del Cus Genova. Vittorie nel basket, nell'hockey e nel tennis, con batture d'arresto nel rugby e nel volley nel difficile campionato di serie B.

Rugby

Sconfitta in trasferta nel campionato nazionale di Serie A per il Cus Genova Rugby di Edd Thrower contro il Biella Rugby. In terra piemontese la sfida termina con il risultato di 33-26. Universitari attualmente quinti a un punto dal Rugby Milano quarto e due punti sopra a Parabiago sesto.

Pallavolo

Sconfitta a Parma per il Cus Genova Volley di Gerry Grotto nel campionato nazionale di Serie B. L'Opem Audax, una delle squadre più in forma del campionato, supera gli Universitari con un rotondo 3-0 nonostante due primi set molto combattuti. La squadra maschile di Serie D supera per 3-2 al Palacus Maremola dopo quasi due ore e mezza di partita. Vittoria anche per la maschile di Prima Divisione per 3-2 venerdì in casa della Colombo Gialla ma sconfitta sabato al Palacus per 3-0 contro l'Olympia.

Pallacanestro

Successo per 90-49 per il Cus Genova Basket di Giovanni Pansolin al Palacus contro l'Aurora Chiavari e terzo posto in classifica conquistato. Niente sosta in quanto gli Universitari saranno impegnati giù il prossimo weekend contro Pegli al primo turno dei Playoff. Sconfitta per 59-74 invece per la Scat di Andrea Toselli e dei giovani Biancorossi. Sconfitta tuttavia indolore in quanto i Playoff erano certi visto il nono posto matematico. Post Season che comincerà a brevissimo con il primo turno contro Loano.

Hockey

Il Cus Genova Hockey di mister Cappelli vince e torna a convincere di più rispetto che al derby vincendo 2-0 contro Novara. I Cussini partono subito forte tenendo gli ospiti nella loro metà campo per buona parte dei primi due quarti. Nel terzo quarto Novara si fa pericolosa in almeno un paio di occasioni, ma sullo scadere della frazione di gioco Zerbino trova la rete del vantaggio trovando l'angolo destro della porta. Nell'ultimo quarto Novara si getta all'attacco rendendosi pericolosa, ma senza trovare mai la via della rete, a differenza dei Biancorossi che chiudono i giochi nuovamente con Zerbino, mandato in porta da un buon passaggio di Ragucci. I Cussini si portano quindi a +4 sul Cus Torino, che ha però una partita da recuperare.

Tennis

Vittoria fondamentale per il morale e per i possibili obiettivi della femminile del Cus Genova Tennis, impegnata in Serie C. Universitarie vincenti per 4-0 contro il Tc Finale C in via Monte Zovetto, mentre la maschile riposava in questo weekend.