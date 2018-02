Cus Genova: basket, rugby e volley col vento in poppa

Continua a soffiare un vento più che positivo sulle diverse compagini del Cus Genova. I ragazzi del rugby e quelli della pallacanestro continuano la loro traversata col vento in poppa e anche i cugini del volley non sono da meno. Vincono nel fine settimana anche le squadre femminili della pallavolo. Insomma un 'magic moment' per i colori biancorossi, impreziosito dai risultati nell'atletica.

Pallacanestro

È primo posto matematico per il Cus Genova Basket di Giovanni Pansolin. La sfida contro Vado di Marco Costa, terza forza del campionato, era sicuramente insidiosa ma gli Universitari hanno saputo aver la meglio nonostante alcuni problemi fisici. Grazie ai due punti di vantaggio sull'inseguitrice Tarros La Spezia i genovesi affronteranno i Playoff con il vantaggio del fattore casa nelle sfide decisive.

Pallavolo

Il Cus Genova Volley di Gerry Grotto vince in Serie C per 3-0 con Olympia e tiene saldo il secondo posto a un punto dalla prima. Giornata di riposo per le due formazioni impegnate in Prima Divisione maschile, mentre weekend ricco per il femminile. Per quanto riguarda le prime squadre, la compagine impegnata in Seconda Divisione supera il Santa Sabina per 3-1 e il Cus Genova Rosso impegnato in Terza Divisione conquista la vittoria per 3-0 contro l'Auxilium.

Rugby

Terza vittoria in tre sfide per il Cus Genova Rugby di Tosh Askew, questa volta al Carlini contro l'Aquila. Bottino pieno nella Poule Promozione che vede coinvolti gli Universitari, ormai sulle ali dell'entusiasmo. È una stagione magica quella degli Universitari.

Atletica

La cussina Luminosa Bogliolo si è classificata al quinto posto nelle finale dei 60 hs dei Campionati Italiani Assoluti indoor di Ancona correndo in 8.35 ed eguagliando così il suo record ligure sulla distanza. Inoltre, domenica ad Albenga si sono svolti i Campionati Regionali di Cross. Ottime notizie dalle giovanissime con la cussina Eleonora Achelli campionessa regionale nella categoria cadette. Grazie al quinto posto di Caterina Vassalo e all'undicesimo di Giorgia Corvetti, il Cus si è di aggiudicato il Campionato Regionale a Squadre della categoria.