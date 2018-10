Cus Genova: al Carlini c'è Parabiago, derby con Sestri nel basket

C'è voglia di riscatto in casa Cus Genova dopo le battute d'arresto dello scorso fine settimana. Di seguito gli impegni dell'ultimo weekend di ottobre.

Rugby

Vittoria contro il Cus Milano e sconfitta in extremis nel derby contro il Recco fin qui in Serie A per il Cus Genova Rugby di Edd Thrower. Prossimo appuntamento domenica 28 ottobre 2018 allo stadio Carlini alle 15.30 contro il Parabiago. La squadra Cadetta affronterà invece Imperia in trasferta alle 14.30, sempre domenica.

Pallavolo

Una vittoria e una sconfitta per il Cus Genova Volley di Gerry Grotto, impegnato nel campionato nazionale di Serie B. Tutto pronto per la terza giornata, in cui i Biancorossi affronteranno San Mauro Torinese sabato alle 20.30 in trasferta, la seconda consecutiva.

Pallacanestro

Tempo di riscatto per il Cus Genova Basket di Giovanni Pansolin. Dopo la sconfitta interna subita sabato scorso contro Sarzana gli Universitari hanno voglia di rifarsi nel secondo derby genovese del girone, in questo caso contro un insidioso Sestri di coach Mariotti. Domenica alle 18.30 la sfida in programma al Palafigoi.

Hockey

Il Cus Genova Hockey di mister Cappelli sarà impegnato nel derby contro i gialloblù dell'Hc Genova. Biancorossi che sono in cerca di riscatto dopo la brutta uscita dello scorso weekend e che vogliono tornare subito a fare tre punti. Appuntamento a domenica alle ore 9 a Lagaccio.