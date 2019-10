Crotone-Entella 3-1: Virtus irriconoscibile, sconfitta pesante allo Scida

Crotone amara per la Virtus Entella che cade nella seconda sconfitta stagionale cedendo 3-1 ai calabresi. Partita surreale all'Ezio Scida con i rossoblù notevolmente scossi per la scomparsa del preparatore atletico Mascheroni, tanti volti in lacrime in una gara che i ragazzi di Stroppa avrebbero voluto rinviare.

Match senza sosta, vince il Crotone 3-1, nel primo tempo la doppietta di Simy sblocca il match, gol di rapina il primo, facile tap-in il secondo raccogliendo la ribattuta del palo sul tiro di Messias. Entella assente, tanto che nella ripresa arriva anche lo 0-3 di Crociata. Nel finale Giuseppe De Luca rende il passivo meno amaro. Ora sosta per le nazionali, si riprende il 19 ottobre con la sfida di Chiavari tra l'Entella e il Trapani.

TABELLINO

Crotone-Entella 3-1

Reti: 27' e 38' Simy, 63' Crociata, 79' De Luca G.

Crotone: Cordaz; Gigliotti, Marrone, Golemic; Mazzotta, Crociata (78' Zanellato), Barberis, Benali, Molina; Simy (71' Maxi Lopez), Messias (71' Vido). All. Stroppa.

Entella: Contini; Poli (71' Bonini), Pellizzer, Chiosa, Sernicola; Eramo (57' Sala), Paolucci, Nizzetto; De Luca G., Schenetti, Mancosu (66' Morra). All. Boscaglia.

Arbitro: Camplone.

Note: ammoniti Marrone, Chiosa, Poli e Gigliotti.

RISULTATI SERIE B

Perugia-Pisa 1-0; Cosenza-Venezia 1-1; Crotone-Entella 3-1; Livorno-Chievo 3-4; Pordenone-Empoli 2-0; Spezia-Benevento 0-1. Trapani-JuveStabia, Cremonese-Cittadella, Salernitana-Frosinone e Ascoli-Pescara posticipi