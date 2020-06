Cosenza-Entella, riparte la Serie B: le probabili formazioni

Si ricomincia. Dopo tre mesi di stop e soprattutto dopo tanto silenzio, con la Serie A pronta a prendersi tutta la scena, anche la Serie B è ufficialmente ripartita con il recupero tra Ascoli e Cremonese che ha dato il la a questa lunga volata estiva della serie cadetta.

E così, ancora prima di Sampdoria e Genoa, sarà la Virtus Entella la prima ligure a scendere in campo in una gara ufficiale dopo il lockdown. Sabato alle 18.00 i chiavaresi faranno visita al Cosenza in quella che si preannuncia già essere una sfida fondamentale sia in chiave salvezza che in chiave playoff.

Ma da dove si riparte? La Serie B era ferma alla 28esima giornata, sono ancora 10 i turni da disputare, più playoff. La Virtus Entella occupa la decima posizione, a -3 dai playoff e +6 dal playout. L'ultima partita disputata era stato un convincente 3-0 sull'Ascoli con le reti, tutte nel primo tempo, di Paolucci, Poli e il rigore di Giuseppe De Luca. Discorso molto più complicato invece per il Cosenza, che ha dovuto affidare la squadra all'allenatore in seconda Roberto Occhiuzzi, ufficializzato proprio in questi giorni. La squadra si ritrova in piena zona retrocessione, terz'ultima, a -8 dal playout.

Sul fronte formazioni la società biancoceleste non ha comunicato assenze o forfait, ma sicuramente non tutti saranno al top. Molti dubbi in attacco, Morra e Mancosu sono disponibili, ma il primo sembra in vantaggio per affiancare la "zanzara" De Luca.

Discorso anche qui molto diverso per il Cosenza. Tante le assenze per i rossoblù, Kone, Kanoute e Lazaar non dovrebbero essere della partita. Stesso discorso per Pierini.

LE PROBABILI FORMAZIONI

COSENZA: Perina; Schiavi, Idda, Legittimo; Casasola, Carretta, Sciaudone, Broh, Bittante; Riviere, Machach. All. Occhiuzzi.

VIRTUS ENTELLA: Contini; Sala, Pellizzer, Poli, Crialese; Dezi, Paolucci, Mazzitelli; Schenetti; Morra, G. De Luca. All. Boscaglia.

ARBITRO: Volpi.

CALCIO D'INIZIO: sabato 20 giugno, ore 18.00, stadio San Vito, Cosenza (porte chiuse).