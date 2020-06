Cosenza-Entella 2-1: la Virtus si sveglia tardi, ripartenza negativa

Rinizia la male la Serie B della Virtus Entella. I chiavaresi si svegliano troppo tardi e cedono 2-1 al Cosenza. Dopo tre mesi di stop forzato sembra una Virtus spaesata nel primo tempo, tanto che i rossoblù ne approfittano trovando un uno/due micidiale. Al 31' male la difesa della Virtus che spazza in modo confuso e Bruccini da fuori area non lascia scampo a Contini. Cinque minuti dopo ancora peggio, con Carretta che si invola, ridicolizza Sala e supera il portiere ligure: 2-0.

Nella ripresa Boscaglia cambia tantissimo, la Virtus inizia a macinare gioco, ma rischia di subire il terzo gol in contropiede. Ma il gol, meritato, della Virtus arriva, troppo tardi però. Lo segna sempre lui, Poli, difensore al quinto gol in campionato, ma al 93', davvero troppo tardi. Finisce così. La Virtus dovrà subito registrarsi in vista del primo impegno casalingo in programma venerdì sera, quando a Chiavari arriverà la Salernitana.

TABELLINO

COSENZA-ENTELLA 2-1

Reti: 31' Bruccini, 36' Carretta, 93' Poli

Cosenza: Perina; Legittimo, Schiavi (68' Anibal), Idda; D'Orazio (82' Bittante), Kanoute (91' Broh), Bruccini, Casasola; Baez, Carretta (82' Bahlouli); Riviere (69' Asencio). All. Occhiuzzi.

Entella: Contini (46' Borra); Settembrini, Poli, Pellizzer, Sala (82' Currarino); Dezi, Paolucci, Mazzitelli (57' Toscano); Schenetti; Morra (67' Rodriguez), De Luca G (57' Mancosu). All. Boscaglia.

Arbitro: Volpi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Note: espulso al 96' Asencio per reazione.