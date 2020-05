Pilates e total body, corsi gratuiti allo stadio Carlini

Dopo mesi di emergenza sanitaria che hanno impedito il regolare svolgimento di attività sportive il Cus Genova si è organizzato per andare incontro a tutti gli interessati a praticare attività fisica, siano essi universitari e non. Una delle mission principali, questa, che hanno contraddistinto la polisportiva negli ultimi anni.

In seguito a una serie di riunioni organizzative il Cus Genova ha deciso così di dare il via a una nuova iniziativa: 'Riabbracciamo lo Sport'. Da giovedì 4 giugno 2020 cominceranno infatti i corsi di pilates e total body allo Stadio Carlini, il tutto organizzato gratis e all'aria aperta sul manto in erba sintetica del campo per far sì che possano essere rispettate la distanza di sicurezza, così come tutte le altre norme derivanti dalle linee guida diffuse dalle istituzioni, poste in allegato.

L'orario dei corsi, che avranno luogo il martedì e il giovedì, sarà dalle 18 alle 19 per quanto riguarda il pilates e per quanto riguarda il total body. Due corsi dinamici, gratis ed aperti a tutti per una ventata d'estate e di sport.

In questi anni, al fine di essere quanto più vicini agli interessati alle sue iniziative, il Cus Genova ha utilizzato un contatto Whatsapp ufficiale per le prenotazioni tramite messaggio: 3492988589. Continuando sulla stessa scia, per prenotarsi ai corsi di 'Riabbracciamo lo Sport' sarà sufficiente scrivere un messaggio su Whatsapp allo stesso contatto per richiedere di lezione in lezione la prenotazione, la quale sarà confermata al massimo entro le 13 del giorno antecedente. Questo perché ogni sessione potrà contare su un massimo di 50 partecipanti, a ognuno dei quali si chiede di portare con sé il proprio tappetino e un paio di scarpe da utilizzare esclusivamente per l'attività motoria. Il tutto per far sì che le linee guida possano essere rispettate. Sarà inoltre necessario essere muniti di un certificato medico, da inviare sempre all'apposito contatto oppure via mail all'indirizzo segreteria@cusgenova.it.