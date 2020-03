iorestoacasa: Genoa e Sampdoria scendono "in campo" sui social

#iorestoacasa l'invito non poteva che arrivare anche e soprattutto da Sampdoria e Genoa. Un appello a tutti i tifosi con tantissime iniziative comunicate attraverso i propri social.

Nonostante il momento difficile che sta attraversando la società blucerchiata dopo il caso di positività al Coronavirus di Manolo Gabbiadini e il conseguente isolamento di tutta la squadra, il pensiero va ai tifosi, e già da mercoledì 11 marzo la Sampdoria aveva lanciato sul proprio profilo Facebook una proposta rivolta alle famiglie

Dare sfogo alla propria creatività e impegnare il tempo in un’attività piacevole, senza perdere il contatto con i colori che ci fanno battere il cuore. In questo momento di difficoltà per il nostro Paese, in cui restare a casa risulta fondamentale per arginare il contagio da COVID-19, la Sampdoria vuole in qualche modo continuare ad essere presente nelle vite dei suoi tifosi, i più piccoli in particolare. Come? Invitandoli a disegnare. La nostra proposta riguarda infatti tutte le bambine e i bambini sampdoriani impossibilitati a frequentare le scuole e gli stadi, a cui chiediamo di far viaggiare la fantasia e rappresentare artisticamente che cosa la Samp rappresenti per loro. Pastelli, pennarelli, matite colorate, tempere, acquerelli: le tecniche sono assolutamente libere e le possibilità illimitate. L’unico filo conduttore – manco a dirlo – deve essere il blucerchiato. Una volta terminate, le creazioni possono essere inviate all’indirizzo e-mail comunicazione@sampdoria.it (specificando nome ed età dell’autrice o dell’autore): i vostri disegni più belli, simpatici e originali saranno in seguito pubblicati sui social ufficiali del club. Buon lavoro e buon divertimento. #iorestoacasa

Attivissimo anche il Genoa che venerdì 13 marzo ha chiesto ai propri tifosi di raccontare le giornate passate in famiglia

Guardiamo il lato positivo, possiamo recuperare tempo prezioso per noi stessi e la nostra famiglia. ❤️? Raccontateci la vostra giornata e come il Genoa continui a far parte di essa.