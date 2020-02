Serie A: Samp-Verona verso le porte aperte, cambia la data di Brescia-Genoa

Milan-Genoa a porte chiuse, Sampdoria-Verona verso le porte aperte, salvo contro ordinanze dell'ultimora. Queste le decisioni della Lega Serie A in merito all'emergenza legata al coronavirus.

Porte chiuse anche per l'anticipo di serie B in programma questa sera, venerdì 28 febbraio, a Chiavari, tra Entella e Crotone.

Queste alcune delle decisioni degli organi della federcalcio. Porte chiuse non solo per Milan-Genoa nel weekend, ma anche per Udinese-Fiorentina, Parma-Spal, Sassuolo-Brescia e l'attesissimo Juventus-Inter.

Restano invece ancora tanti dubbi sulla data del recupero di Inter-Sampdoria. I probabili fitti impegni nelle competizioni europee dei nerazzurri hanno fatto propendere la Lega per posticipare la decisione; stessa sorte per Atalanta-Sassuolo.

Cambiamento di giorno anche per una gara del Genoa: Brescia-Genoa, originariamente in programma domenica 15 marzo alle ore 15.00, verrà disputata allo stesso orario sabato 14 marzo.