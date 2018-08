Coppa Italia: ecco le avversarie, Genoa-Lecce e Sampdoria-Viterbese

Con la vittoria del Lecce ai tempi supplementari contro la Feralpisalò si è concluso il secondo turno preliminare di Coppa Italia. E saranno proprio i salentini gli avversari del Genoa al terzo turno della competizione. Genoa-Lecce si disputerà sabato 11 agosto alle 21.15 allo stadio Luigi Ferraris, sarà questa la prima sfida ufficiale della stagione per il Grifone.

Sampdoria che conosceva già il nome dell'avversario, sarà la Viterbese, con la sfida in programma domenica 12 agosto in orario serale, ma ancora da definire.

Ci sarà anche una terza genovese al terzo turno, si tratta della Virtus Entella che dopo aver travolto 3-0 il Siena al secondo turno incontrerà la Salernitana con il match in programma domenica sera a Chiavari alle ore 20.30. Al quarto turno la vincente incontrerà proprio la vincente di Genoa-Lecce. Per la Samp altro possibile incrocio ligure in caso di passaggio del turno perché ad attenderla ci sarà la vincente di Spal-Spezia.