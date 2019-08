Coppa Italia: Samp e Genoa "pescano" Crotone e Imolese, Entella fuori

Saranno Crotone e Imolese gli avversari di Sampdoria e Genoa al terzo turno di Coppa Italia, ovvero l'esordio ufficiale per le due formazioni genovesi. Vista l'indisponibilità del Ferraris entrambe le liguri non giocheranno in casa, con la sfida della Sampdoria contro il Crotone in programma domenica 18 agosto allo stadio Ezio Scida alle ore 21.00, mentre Imolese-Genoa verrà disputata domenica, salvo anticipi, con campo e orario da definire.

SAMPDORIA Tutto come previsto per la Samp, che troverà il Crotone. I calabresi nel secondo turno hanno superato 4-3 l'Arezzo facendo rispettare la categoria. Di Barberis, Simy, Zini e Ruggero le reti dei rossoblù. Nonostante la diversa categoria non sarà una trasferta facile per i ragazzi di Di Francesco.

GENOA Sorpresa invece per il Genoa, sulla carta sarebbe dovuta essere la Juve Stabia, neo promossa in Serie B, l'avversario, e invece l'Imolese per la prima volta nella propria storia conquista il terzo turno di Coppa italia superando ai calci di rigore la formazione campana. 1-1 nei tempi regolamentari con il gol emiliano di Vuthaj, dal dischetto sarà festa Imolese. Domenica la super sfida col Genoa.

LE ALTRE Male la Virtus Entella, i chiavaresi cadono in casa contro il Sudtirol (1-2) ed escono da una competizione che li aveva visti assoluti protagonisti nella scorsa stagione quando eliminarono perfino il Genoa. Bene lo Spezia con un netto 5-0 alla Pro Patria.

RISULTATI SECONDO TURNO Ascoli-Pro Vercelli 5-1; Spezia-Pro Patria 5-0; Chievo-Ravenna 4-2 dcr; Venezia-Catania 2-1; Benevento-Monza 3-4; Cittadella-Padova 3-0; Cremonese-Virtus Francavilla 4-0; Empoli-Reggina 2-1: Virtus Entella-Sudtirol 1-2; Frosinone-Carrarese 4-0; Monopoli-Cosenza 1-0; Perugia-Triestina 1-0; Pescara-Mantova 3-2; Pordenone-Feralpi 1-2; Trapani-Piacenza 3-1; Crotone-Arezzo 4-3; Juve Stabia-Imolese 3-4 dcr; Livorno-Carpi 0-1; Pisa-Potenza 3-0; Salernitana-Catanzaro 3-1

PROGRAMMA TERZO TURNO

Empoli-Pescara

Fiorentina-Monza

Cittadella-Carpi

SPAL-Feralpisalò

Ascoli-Trapani (la vincente affronterà al quarto turno la vincente di Genoa-Imolese)

Bologna-Pisa

Brescia-Perugia

Cagliari-Chievo (la vincente affronterà al quarto turno la vincente di Sampdoria-Crotone)

Frosinone-Monopoli

Lecce-Salernitana

Parma-Venezia

Crotone-SAMPDORIA

Sassuolo-SPEZIA

Udinese-Sudtirol

Hellas Verona-Cremonese

GENOA-Imolese