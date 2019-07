Coppa Italia 2019-2020, il sorteggio: ecco le avversarie di Sampdoria e Genoa, derby solo in finale

Sorteggiato il tabellone della Coppa Italia 2019-2020. Come di consueto Sampdoria e Genoa inizieranno dal terzo turno preliminare, in programma nel weekend del 18 agosto. Parti opposte del tabellone per le due genovesi (derby quindi possibile solamente in finale), nella parte sinistra la Sampdoria, che avrà il suo esordio contro la vincente tra Crotone e la vincente di Arezzo/Turris. Parte destra per il Genoa che se la vedrà con la Juve Stabia o la vincente di Imolese-Sambenedettese.

IL CAMMINO DELLA SAMP Si parte dal terzo turno preliminare come detto contro la vincente di Crotone-Arezzo/Turris. Nel turno successivo, salvo eliminazioni a sorpresa, subito una squadra di A, il Cagliari (4 dicembre). Poi Ottavi di Finale con l'Inter, ipotetici Quarti con l'Atalanta, ipotetica semifinale con una tra Napoli e Lazio (o le squadre che le elimineranno). Si ricorda che in caso di sfida con una squadra di A verrà sorteggiato chi giocherà in casa.

IL CAMMINO DEL GENOA Anche il Grifone inizierà dal terzo turno preliminare, di fronte una tra Juve Stabia (neo promossa in B) o la vincente di Imolese-Sambenedettese. Buono il quarto turno, non ci sarà una squadra di A, quindi il Genoa giocherà in casa contro, sulla carta, una tra Ascoli e Trapani. Agli Ottavi il Torino, ai Quarti il Milan. Ipotetica semifinale con una tra Roma e Juventus.

IL CAMMINO DELLE ALTRE LIGURI La Virtus Entella, neo promossa in B, inizierà il cammino dal secondo turno (11 agosto) e sfiderà la vincente tra Sudtirol e Città di Fasano. Inizierà dal secondo turno anche lo Spezia con la vincente tra Pro Patria e Matelica.