Coppa Italia, quarto turno: Sampdoria-Spal e Genoa-Virtus Entella

Va in archivio il terzo turno di Coppa Italia, il primo a cui hanno fatto parte Genoa e Sampdoria, entrambe vincenti rispettivamente contro Lecce (poker di Piatek) e Viterbese (gol decisivo di Jankto).

Definito quindi il quarto turno della competizione, in programma il 5 dicembre (Genoa e Sampdoria probabilmente giocheranno in date diverse). Per la Sampdoria c'è un primo scontro con un'altra formazione di Serie A, la Spal, che con il gol dell'ex Petagna ha eliminato lo Spezia. Per il Genoa suggestivo "derby" ligure, al quarto turno ci sarà infatti la Virtus Entella con i chiavaresi che dopo aver eliminato il Siena hanno superato per 2-0 la Salernitana.

Al quinto turno, ovvero gli Ottavi di Finale, la Sampdoria qualora riuscisse a superare la Spal affronterebbe il Milan, il Genoa, in caso di vittoria sulla Virtus Entella, se la vedrebbe con la Roma.