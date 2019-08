Coppa Italia, il quarto turno: Cagliari-Sampdoria e Genoa-Ascoli

Coppa Italia, decisi gli accoppiamenti per il quarto turno al quale accedono sia Sampdoria che Genoa, eliminato lo Spezia che ha perso 1-0 sul campo del Sassuolo. Sarà un turno sulla carta "agevole" per il Genoa che incontrerà una formazione di Serie B, l'Ascoli, che nel terzo turno ha superato 2-0 il Trapani con la doppietta di Scamacca. Molto più arduo l'accoppiamento per la Sampdoria che incontrerà un'altra formazione di Serie A, il Cagliari, in trasferta per giunta, che nel terzo turno ha vinto 2-1 sul Chievo con le reti di Joao Pedro e Rog.

Il quarto turno verrà giocato, salvo anticipi o posticipi, mercoledì 4 dicembre, per la Sampdoria ci sarà la trasferta di Cagliari, essendo stata sorteggiata con un numero più alto rispetto ai sardi, mentre il Genoa potrà giocare in casa contro l'Ascoli. Al quinto turno, ovvero gli Ottavi di Finale, la vincente tra Genoa e Ascoli affronterà il Torino, mentre la vincente tra Sampdoria e Cagliari affronterà la nuova Inter di Antonio Conte.

Ecco il quadro completo del QUARTO TURNO (4 dicembre).

Sassuolo-Perugia

Cremonese-Empoli

Fiorentina-Cittadella

Cagliari-SAMPDORIA

Spal-Lecce

GENOA-Ascoli

Parma-Frosinone

Udinese-Bologna

Risultati TERZO TURNO

GENOA*-Imolese 4-1 (VIDEO E GOL)

Parma*-Venezia 3-1

Perugia*-Brescia 2-1 (dts)

Fiorentina*-Monza 3-1

Verona-Cremonese* 1-2 (dts)

Udinese*-Sudtirol 3-1

Frosinone*-Monopoli 5-1

Empoli*-Pescara 2-1 (dts)

Cittadella*-Carpi 4-3 (dcr)

Cagliari*-Chievo 2-1

Ascoli*-Trapani 2-0

Spal*-Feralpi Salò 3-1

Sassuolo*-Spezia 1-0

Pisa-Bologna* 0-3

Lecce*-Salernitana 4-0

Crotone-SAMPDORIA* 1-3 (VIDEO E GOL)