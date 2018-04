Coppa Davis: sconfitta per Seppi; Fognini non delude

Una vittoria e una sconfitta per gli azzurri sui campi di Valletta Cambiaso, dove si stanno disputando i quarti della celebre Coppa Davis.

Dopo quasi tre ore, Lucas Pouille ha sconfitto Andreas Seppi con un punteggio di 6-3, 6-2, 4-6, 3-6, 6-1. La rimonta, dopo essere stato "sotto" per due set, non è stata sufficiente, e così Seppi nonostante la buona prestazione non è più riuscito a recuperare.

Vittoria, invece, poco dopo, per Fabio Fognini, che ha sconfitto Jeremy Chardy dopo tre ore e mezza: il tennista originario di Sanremo ha battuto il suo avversario per 3-1, 6-7, 6-2, 6-2, 6-3.