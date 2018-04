Coppa Davis a Genova, il programma delle partite

Venerdì 6 aprile i primi a scendere in campo per i quarti di finale di Coppa Davis sono Andreas Seppi e Lucas Pouille, il secondo match vedrà sfidarsi Fabio Fognini e Jeremy Chardy. Sabato in doppio si affronteranno Simone Bolelli e Paolo Lorenzi contro Nicolas Mahut e Pierre-Hugues Herbert.

Valletta Cambiaso torna così a ospitare la manifestazione dopo il playoff perso contro la Svizzera nel 2009. L'impianto è stato inaugurato nel 1962. Due anni dopo, nel 1964, vi fu disputato un primo, memorabile incontro di Coppa Davis fra l'Italia e la Rhodesia. La squadra azzurra composta da Pietrangeli, Merlo e Majoli rifilò un netto 5-0 alla squadra africana. Nel 1969 il Belgio fu sconfitto per 4-1 dall'Italia di Pietrangeli, Crotta, Castigliano e Marzano. Quindi nel 1998 ecco l'India: Gaudenzi, Sanguinetti, Nargiso e Martelli si imposero per 4-1 e iniziarono proprio a Genova la splendida stagione che li avrebbe portati fino alla sfortunata finale di Milano, persa con la Svezia. Infine nel 2009 ci fu poco da fare contro la fortissima Svizzera di Federer e Wawrinka, che superò per 3-2 l'Italia di Fognini, Seppi, Bolelli e Starace.

Programma

Venerdì 6 aprile (ore 11.30)

A. Seppi vs L. Pouille

F. Fognini vs J. Chardy

Sabato 7 aprile (ore 14.00)

P. Lorenzi/S. Bolelli vs P.H. Herbert/N. Mahut

Domenica 8 aprile (ore 11.30)

F. Fognini vs L. Pouille

A. Seppi vs J. Chardy.