Coppa Davis 2018, Genova si candida a ospitare i quarti

Il grande tennis potrebbe tornare presto sotto la Lanterna. Genova si candida infatti per ospitare l'eventuale grande sfida dei quarti di finale di Coppa Davis di inizio aprile (dal 6 all'8 contro la vincente di Francia-Olanda) grazie all'iniziativa del Comitato ligure della Federtennis. L'annuncio è arrivato dal comitato ligure.

Il presidente Andrea Fossati ha trovato subito la collaborazione dell'assessore regionale allo sport Ilaria Cavo. Regione Liguria, Comune di Genova e Camera di Commercio si sono messi così al lavoro per presentare la candidatura, che verrà formalizzata entro venerdì da My Tennis, l'associazione che ogni anno promuove l'Aon Open Challenger a Valletta Cambiaso.

«È una grande opportunità che abbiamo voluto cogliere al volo per valorizzare il nostro movimento tennistico e l'intero territorio ligure - ha sottolineato Andrea Fossati -. È un evento eccezionale e non dobbiamo dimenticare che in azzurro ci sono il ligure di nascita Fabio Fognini e il ligure di adozione e tesseramento Andreas Seppi. Mi auguro si possa concretizzare questo sogno e voglio ringraziare le istituzioni, che hanno da subito dimostrato interesse e concreta disponibilità, e My Tennis e l'intero comitato organizzatore del Challenger, che reciteranno ancora una volta un ruolo da protagonisti».