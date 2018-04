Coppa Davis, la Francia vola in semifinale, azzurri ko

Non sarà l'Italia - bensì la Francia - a volare in semifinale di Coppa Davis: oggi sui campi di Valletta Cambiaso, ultima giornata di quarti di finale, Lucas Pouille ha battuto Fabio Fognini per 2-6, 6-1, 7-6, 6-3.

Purtroppo si è concluso così il sogno azzurro, nonostante il grande tifo dei sostenitori che hanno fatto sentire tutto il loro affetto agli atleti italiani. Il ligure Fabio Fognini - a cui comunque è toccato sfidare il numero uno di Francia, impresa non da poco - alla fine del match, arrabbiato e deluso, ha spaccato la sua racchetta (lanciandone in aria un'altra poco dopo) e una sedia.