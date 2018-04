Coppa Davis, Italia sconfitta nella seconda giornata

La seconda giornata dei quarti di finale di Coppa Davis - che si gioca sulla terra rossa dei campi di Valletta Cambiaso - si conclude con una sconfitta degli azzurri.

Nel doppio, la coppia formata da Simone Bolelli e Fabio Fognini non ce l'ha fatta a battere gli avversari francesi, Pierre Hugues Herbert e Nicolas Mahut, che si sono imposti per 6-4, 6-3 4 6-1, in quasi due ore di gioco.

Certo, quello dei francesi era uno dei doppi più forti del mondo, come ha ammesso anche il capitano dell'Italia di Davis Corrado Barazzutti. D'altro canto gli azzurri non cercano neanche alibi, e concludono, dopo questa giornata, che si poteva perdere sì, ma giocando meglio.

Domenica, dalle 11,30, due singolari (Fognini-Pouille e Seppi-Chardy).