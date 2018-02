La Coppa Davis torna a Genova

Fabio Fognini riporta il grande tennis a Genova: grazie alla straordinaria performance del campione di Arma di Taggia in Giappone, dal 6 all’8 aprile Valletta Cambiato ospiterà la sfida degli azzurri dell’ItalTennis per conquistare l’ambita Coppa Davis.

Sulla terra rossa dello stadio Beppe Croce, a rappresentare l’Italia nei quarti contro la Francia, ci saranno sicuramente Fognini e Simone Bolelli, artefici della vittoria in Giappone: due singoli e un doppio strappati con fatica e sudore agli avversari. Una doppia vittoria per “il Fogna”, che oltre ad avere il merito di avere portato la Davis a Genova potrà combattere per il titolo nella sua regione.

Regione che, dal canto suo, si prepara a rendere omaggio all’evento e a sfruttarlo il più possibile proponendo pacchetti turistici con inclusa anche una visita all’altrettanto attesa Euroflora ai Parchi di Nervi. E proprio i parchi potrebbero ospitare il primo match - non ufficiale - degli azzurri, chiamati a palleggiare sui prati verdi prima di passare alla terra. L’ultima volta della Davis a Genova risale al 2009, quando lo svizzero Roger Federer trainò i compagni alla vittoria contro gli azzurri davanti ai 5mila spettatori accorsi a Valletta Cambiato.