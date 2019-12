Cittadella-Entella 1-3: la Virtus chiude il 2019 col botto, vittoria che profuma di playoff

Chiusura di 2019 col botto per la Virtus Entella. Dopo il buon pareggio interno nel derby contro lo Spezia del Boxing Day arriva una vittoria convincente in trasferta nello scontro diretto playoff con il Cittadella, raggiunto a quota 29 punti al quarto posto in classifica.

Nel primo tempo sblocca il match un autogol, con la deviazione di Frare che inganna Paleari. Nella ripresa sofferenza Virtus che colpisce al 67' con un raddopio che di fatto chiude il match. Nel finale la riaprono e la richiudono due neo entrati. Proia nel Cittadella, Manuel De Luca nella Virtus. Tre punti che vanno a Chiavari con i ragazzi di Boscaglia che chiudono il girone di andata a 29 punti, ben aldilà di ogni più rosea aspettativa. Si torna in campo il 18 gennaio, Livorno-Entella, contro il fanalino di coda serviranno altri punti pesanti.

TABELLINO

CITTADELLA-ENTELLA 1-3

Reti: 12' Frare (aut.), 67' Chiosa, 84' Proia, 90' De Luca M.

Cittadella: Paleari; Benedetti, Adorni, Frare, Mora; Branca (68' Gargiulo), Iori, Vita (72' Proia); D'Urso; Diaw, Rosafio (51' Luppi). All. Venturato.

Entella: Contini; Coppolaro, Pellizzer, Chiosa, Sala (75' Crialese); Eramo (61' Toscano), Paolucci, Settembrini; Schenetti; De Luca G., Morra (81' M. De Luca). All. Boscaglia.

Arbitro: Prontera.

Note: ammoniti Schenetti, Paolucci, Pellizzer, Iori, Coppolaro, Diaw e Benedetti.

RISULTATI

Pescara-Chievo 0-0, Cittadella-Virtus Entella 1-3, Crotone-Trapani 3-0, Juve Stabia-Cosenza 1-0, Perugia-Venezia 0-1, Pisa-Frosinone 0-0, Pordenone-Cremonese 1-0, Spezia-Salernitana 2-1. Benevento-Ascoli ore 18.00; Empoli-Livorno ore 21.00

CLASSIFICA

1 Benevento 43*

2 Pordenone 34

3 Crotone 31

4 Virtus Entella 29

5 Cittadella 29

6 Ascoli 27*

7 Frosinone 27

8 Perugia 27

9 Pescara 26

10 Salernitana 26

11 Chievo 26

12 Spezia 24*

13 Pisa 24

14 Juve Stabia 24

15 Venezia 22

16 Empoli 22*

17 Cremonese 21*

18 Cosenza 20

19 Trapani 19

20 Livorno 11*

* Una gara in meno