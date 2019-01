Ciclismo: Gio Batta Persi, classe 1938, è il nuovo recordman dell'ora over 80

Una nuova impresa per il ciclista genovese Gio Batta Persi che lo scorso mese di giugno ha conquistato il record italiano dell'ora over 80 con la misura di 35,674 Km ottenuta al velodromo di Montichiari . Il riconoscimento ufficiale è arrivato lo scorso 21 dicembre con la consegna di una medaglia del Coni.

Nato a Genova il 17 giugno 1938, Gio Batta Persi inizia con la bici nel 1988 (a 50 anni) nelle prime gare della categoria amatori bancari.

Dopo qualche anno si dedica esclusivamente alle gare a cronometro su strada ottenendo, nelle varie categorie, diversi successi culminati con due titoli Europei e due titoli mondiali (2011e 2012) in coppia con l’amico Fagnoli di Forlì (Coppie formate da Over 70). Negli ultimi anni ha conquistato diversi record nelle categorie over 70 e over 75.