Chievo-Entella 2-1: la Virtus si sveglia tardi, ko al Bentegodi

Posticipo amaro per la Virtus Entella che cade a Verona contro il Chievo e vede la classifica improvvisamente peggiorare, con la zona salvezza ora quanto mai troppo vicina.

La partita si compromette nel primo tempo, con il Chievo avanti dopo pochi secondi con il tiro da due passi di Vaisanen sugli sviluppi di un corner. Male la difesa. La Virtus non si scuote e prima dell'intervallo subisce il colpo del ko, ancora una volta difesa immobile, Dickmann ha tutto il tempo di concludere da fuori area al termine di un'azione confusa e prolungata. 2-0.

Nella ripresa Boscaglia scuote i suoi che in contropiede accorciano le distanze con il gol di Giuseppe De Luca su assist di Manuel De Luca. Tutto qua. La Virtus non troverà il pareggio e dovrà tornare a casa senza punti. Ora testa al prossimo match, sfida cruciale in casa contro la Juve Stabia.

TABELLINO

CHIEVO-ENTELLA 2-1

Reti: 2 Vaisanen, 40' Dickmann, 54' De Luca G.

Chievo: Semper; Dickmann, Vaisanen, Cesar, Brivio; Segre (89' Pina Nunes), Obi, Esposito (70' Garritano); Vignato; Meggiorini, Rodriguez (53' Ceter Valencia). All. Marcolini.

Entella: Contini; Poli (68' Coppolaro), Pellizzer, Chiosa; Coulibaly (46' Nizzetto); Sala, Paolucci, Schenetti, Eramo; De Luca G., De Luca M. (77' Mancosu). All. Boscaglia.

Abitro: Minelli.

Note: ammoniti Meggiorini e Coppolaro.

RISULTATI SERIE B

Pescara-Cremonese 1-1; Benevento-Crotone 2-0; Juve Stabia-Salernitana 2-0; Livorno-Trapani 1-2; Pordenone-Perugia 3-0; Empoli-Venezia 1-1; Ascoli-Cosenza 3-2; Cittadella-Pisa 1-1; Spezia-Frosinone 2-0; Chievo-Entella 2-1

CLASSIFICA

1 Benevento 28

2 Pordenone 22

3 Chievo 21

4 Crotone 21

5 Cittadella 21

6 Pescara 20

7 Ascoli 20

8 Perugia 19

9 Empoli 18

10 Salernitana 18

11 Venezia 17

12 Pisa 17

13 Frosinone 17

14 Virtus Entella 16

15 Cremonese 16

16 Spezia 15

17 Juve Stabia 14

18 Cosenza 12

19 Trapani 10

20 Livorno 10