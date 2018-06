Pallanuoto: finale amara per la Pro Recco, Champions all'Olympiacos

Serata amara per la Pro Recco di pallanuoto, che alla Sciorba ha visto sfumare il sogno Champions League e quindi il 'triplete'. La coppa l'hanno alzata i greci dell'Olympiacos, che hanno superato i biancocelesti per 9-7. Escono a testa alta i ragazzi di Vujasinovic: sempre sotto fin dall'inizio e reduci da due partite tostissime in 48 ore, hanno messo in acqua tutto quello che avevano meritando l'applauso di tutta la Sciorba.

A quattro minuti dal termine i greci mettono a segno la rete del 9-6 che suona come una sentenza. Echenique ridà un briciolo di speranza alla Pro Recco, ma l'alzo e tiro di Di Fulvio sbatte sulla traversa e a Genova fa festa l'Olympiacos.

«Abbiamo sbagliato troppo in attacco - il commento di coach Vujasinovic -, Pavic ha fatto una grandissima partita e noi abbiamo sbagliato troppi tiri facili innervosendoci. Loro nel terzo tempo hanno fatto due gol da molto lontano e la gara si è messa sul binario sbagliato. Hanno meritato di portare la coppa ad Atene, così è la vita sportiva, aspettiamo un’altra occasione per provare a vincere».

Gli altri piazzamenti

7-8 posto: Spandau-Brescia 10-14

5-6 posto: Szolnok-Eger 10-6

3-4 posto: Barceloneta-Jug 14-8.