CDM Futsal Genova in Serie A2, traguardo storico per una ligure

Storica promozione in Serie A2 per una società genovese di calcio a 5. Si tratta del CDM Futsal Genova che ha conquistato il pass per la seconda serie nazionale, mai una società ligure era riuscita ad andare oltre alla Serie B.

La vittoria nei playoff di Serie B

La meritata promozione è arrivata al termine della finale di ritorno dei playoff di serie B grazie alla vittoria per 6-3 contro l’Olimpia Regium, risultato arrivato dopo il 3-3 della gara di andata. La squadra di Michele Lombardo, arrivata terza in regular season, era costretta a vincere contro gli emiliani, secondi, e lo ha fatto trascinata dal brasiliano Joao Paolo Mazzariol, autore di una tripletta; in gol anche Simone Foti, Sebastiano Ricchini e Andrea Ortisi, su calcio di rigore.

I commenti

La serie A2 è un sogno che si realizza, come dice, appena finita la partita, il capitano Hugo De Jesus, infortunato ma sempre vicino alla squadra, nel momento più delicato della stagione: «Grande impresa, vincere qui a Reggio Emilia non era facile. Abbiamo lavorato tanto durante la stagione, questo è il giusto epilogo per tutti, per noi, per la società, per tutto il CDM Futsal Genova. Festeggiamo insieme questo grande traguardo».