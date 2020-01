Cassano torna in campo: nuova esperienza in Aics con tripletta all'esordio

Antonio Cassano senza calcio non ci sa proprio stare. Dopo indimenticabili anni alla Sampdoria, il talento di Bari Vecchia resta a Genova e fa il suo esordio nei campionati Aics, ente di promozione sportiva con sede in via Galata, nel calcio amatoriale, nella formazione Over 35 del Sud Ovest.

Martedì 14 gennaio il suo esordio a San Desiderio, esordio vincente, con un 9-0, in cui il numero 99 sigla una tripletta e prende il premio di migliore in campo.