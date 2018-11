Cassano riparte dal calcio amatoriale: l'ex blucerchiato tesserato in Aics

Antonio Cassano senza calcio proprio non sa stare. Dopo il "no" alla Virtus Entella e il ritiro ufficiale dal calcio professionistico il "pibe" di Bari Vecchia è stato tesserato in una squadra amatoriale di Aics Genova, il Sud Ovest, formazione di calcio a 7 militante nel campionato di Over 35.

Una squadra di volti noti, tanto che nel Sud Ovest milita anche Gennaro Ruotolo, ex centrocampista rossoblù. Una nuova vita per Cassano? Di certo saranno contenti i tanti tifosi che potranno ammirare il proprio beniamino sui campi di tutta Genova.

Aics Genova non conferma e non smentisce, ma sul sito tra le fila del Sud Ovest, quell'Antonio Cassano non può che essere lui.