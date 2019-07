Mondiali di nuoto: nuovo record italiano per Martina Carraro

Martina Carraro, genovese doc, ha stabilito il nuovo record italiano di 1’06″39 nelle semifinali dei 100 rana dei Mondiali di nuoto, che si stanno disputando in Corea del Sud.

La Carraro ha migliorato il primato,da lei stessa detenuto da tre anni, (1’06″41) ottenendo anche il quarto tempo complessivo nella classifica generale. Prova perfetta per la nuotatrice genovese che ha girato a 31″76 dopo i primi cinquanta metri e poi ha completato la seconda vasca in 34″63. Nella sua batteria ha chiuso dietro alla russa Yuliya Efimova (1'05"56) e alla statunitense Lilly King (1'05"66). Il terzo tempo complessivo è invece quello della giapponese Reona Aoki (1'06"30), con loro probabilmente lottterà per ottenere una medaglia nella finale a Gwangju di martedì 23 luglio.