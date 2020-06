Serie A, il nuovo calendario: Sampdoria-Genoa mercoledì 22 luglio in notturna

L'ufficialità della ripartenza della Serie A era già stata data, mancava solo il nuovo calendario che puntualmente la Lega ha pubblicato lunedì primo giugno.

Si riparte, come anticipato, dalla Coppa Italia, ma le prime sfide del massimo campionato italiano saranno il 20 giugno con i primi due incontri dei recuperi della sesta giornata: Torino-Parma e Verona-Cagliari (smentita quindi la voce dell'apertura simbolica data ad Atalanta-Sassuolo). Domenica il primo impegno per la Sampdoria, il 21 giugno alle 21.45 andrà in scena a San Siro Inter-Sampdoria (alle 19.30 Atalanta-Sassuolo).

C'era grande attesa per la data e l'orario del derby, Sampdoria-Genoa verrà disputata mercoledì 22 luglio alle ore 21.45, ovviamente in uno stadio Luigi Ferraris a porte chiuse. Ecco il calendario completo, in grassetto le gare di Genoa e Sampdoria.

Ancora da stabilire gli orari della 17esima, 18esima e 19esima giornata.

RECUPERI 6^ GIORNATA

20/06/2020 Sabato 19.30 TORINO-PARMA SKY

20/06/2020 Sabato 21.45 HELLAS VERONA-CAGLIARI DAZN

21/06/2020 Domenica 19.30 ATALANTA-SASSUOLO SKY

21/06/2020 Domenica 21.45 INTER-SAMPDORIA SKY

8a GIORNATA RITORNO

22/06/2020 Lunedì 19.30 LECCE — MILAN SKY

22/06/2020 Lunedì 19.30 FIORENTINA — BRESCIA SKY

22/06/2020 Lunedì 21.45 BOLOGNA - JUVENTUS SKY

23/06/2020 Martedì 19.30 HELLAS VERONA — NAPOLI DAZN

23/06/2020 Martedì 19.30 SPAL — CAGLIARI SKY

23/06/2020 Martedì 21.45 GENOA — PARMA DAZN

23/06/2020 Martedì 21.45 TORINO — UDINESE SKY

24/06/2020 Mercoledì 19.30 INTER - SASSUOLO DAZN

24/06/2020 Mercoledì 21.45 ATALANTA — LAZIO SKY

24/06/2020 Mercoledì 21.45 ROMA — SAMPDORIA SKY

9a GIORNATA RITORNO

26/06/2020 Venerdì 21.45 JUVENTUS — LECCE SKY

27/06/2020 Sabato 17.15 BRESCIA — GENOA SKY

27/06/2020 Sabato 19.30 CAGLIARI — TORINO SKY

27/06/2020 Sabato 21.45 LAZIO — FIORENTINA DAZN

28/06/2020 Domenica 17.15 MILAN — ROMA DAZN

28/06/2020 Domenica 19.30 NAPOLI — SPAL SKY

28/06/2020 Domenica 19.30 SAMPDORIA — BOLOGNA SKY

28/06/2020 Domenica 19.30 SASSUOLO — HELLAS VERONA DAZN

28/06/2020 Domenica 19.30 UDINESE — ATALANTA SKY

10a GIORNATA RITORNO

30/06/2020 Martedì 19.30 TORINO-LAZIO SKY

30/06/2020 Martedì 21.45 GENOA - JUVENTUS SKY

01/07/2020 Mercoledì 19.30 BOLOGNA-CAGLIARI SKY

01/07/2020 Mercoledì 19.30 INTER - BRESCIA DAZN

01/07/2020 Mercoledì 21.45 FIORENTINA - SASSUOLO SKY

01/07/2020 Mercoledì 21.45 HELLAS VERONA - PARMA SKY

01/07/2020 Mercoledì 21.45 LECCE - SAMPDORIA DAZN

01/07/2020 Mercoledì 21.45 SPAL - MILAN SKY

02/07/2020 Giovedì 19.30 ATALANTA - NAPOLI DAZN

02/07/2020 Giovedì 21.45 ROMA - UDINESE SKY

11^ GIORNATA RTORNO

04/07/2020 Sabato 17.15 JUVENTUS - TORINO SKY

04/07/2020 Sabato 19.30 SASSUOLO - LECCE SKY

04/07/2020 Sabato 21.45 LAZIO - MILAN DAZN

05/07/2020 Domenica 17.15 INTER - BOLOGNA DAZN

05/07/2020 Domenica 19.30 BRESCIA - HELLAS VERONA SKY

05/07/2020 Domenica 19.30 CAGLIARI - ATALANTA SKY

05/07/2020 Domenica 19.30 PARMA - FIORENTINA SKY

05/07/2020 Domenica 19.30 SAMPDORIA - SPAL DAZN

05/07/2020 Domenica 19.30 UDINESE - GENOA SKY

06/07/2020 Domenica 21.45 NAPOLI - ROMA' SKY

12^ GIORNATA RITORNO

07/07/2020 Martedì 19.30 LECCE-LAZIO SKY

07/07/2020 Martedì 21.45 MILAN - JUVENTUS• DAZN

08/07/2020 Mercoledì 19.30 FIORENTINA-CAGLIARI SKY

08/07/2020 Mercoledì 19.30 GENOA - NAPOLI SKY

08/07/2020 Mercoledì 21.45 ATALANTA- SAMPOORIA SKY

08/07/2020 Mercoledì 21.45 BOLOGNA - SASSUOLO SKY

08/07/2020 Mercoledì 21.45 ROMA - PARMA DAZN

08/07/2020 Mercoledì 21.45 TORINO - BRESCIA SKY

09/07/2020 Giovedì 19.30 SPAL - UDINESE DAZN

09/07/2020 Giovedì 21.45 HELLAS VERONA - INTER SKY

13^ GIORNATA RITORNO

11/07/2020 Sabato 17.15 LAZIO - SASSUOLO SKY

11/07/2020 Sabato 19.30 BRESCIA-ROMA SKY

11/07/2020 Sabato 21.45 JUVENTUS - ATALANTA DAZN

12/07/2020 Domenica 17.15 GENOA - SPAL DAZN

12/07/2020 Domenica 19.30 CAGLIARI - LECCE SKY

12/07/2020 Domenica 19.30 FIORENTINA - HELLAS VERONA DAZN

12/07/2020 Domenica 19.30 PARMA - BOLOGNA SKY

12/07/2020 Domenica 19.30 UDINESE - SAMPDORIA SKY

12/07/2020 Domenica 21.45 NAPOLI - MILAN SKY

13/07/2020 Lunedì 21.45 INTER - TORINO SKY

14^ GIORNATA RITORNO

14/07/2020 Martedì 21.45 ATALANTA - BRESCIA SKY

15/07/2020 Mercoledì 19.30 BOLOGNA - NAPOLI DAZN

15/07/2020 Mercoledì 19.30 MILAN-PARMA SKY

15/07/2020 Mercoledì 19.30 SAMPDORIA - CAGLIARI SKY

15107/2020 Mercoledì 21.45 LECCE - FIORENTINA DAZN

15/07/2020 Mercoledì 21.45 ROMA - HELLAS VERONA SKY

15/07/2020 Mercoledì 21.45 SASSUOLO - JUVENTUS SKY

15/07/2020 Mercoledì 21.45 UDINESE - LAZIO SKY

16/07/2020 Giovedì 19.30 TORINO - GENOA SKY

16/07/2020 Giovedì 21.45 SPAL - INTER DAZN

15^ GIORNATA RITORNO

18/07/2020 Sabato 17.15 HELLAS VERONA - ATALANTA SKY

18/07/2020 Sabato 19.30 CAGLIARI - SASSUOLO SKY

18/07/2020 Sabato 21.45 MILAN - BOLOGNA DAZN

19/07/2020 Domenica 17.15 PARMA - SAMPDORIA DAZN

19107/2020 Domenica 19.30 BRESCIA-SPAL SKY

19/07/2020 Domenica 19.30 FIORENTINA - TORINO DAZN

19/07/2020 Domenica 19.30 GENOA - LECCE SKY

19/07/2020 Domenica 19.30 NAPOLI - UDINESE SKY

19/07/2020 Domenica 21.45 ROMA - INTER SKY

20/07/2020 Lunedì 21.45 JUVENTUS - LAZIO SKY

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

16^ GIORNATA RITORNO

21/07/2020 Martedì 19.30 ATALANTA - BOLOGNA SKY

21/07/2020 Martedì 21.45 SASSUOLO - MILAN SKY

22/07/2020 Mercoledì19.30 PARMA - NAPOLI OAZN

22/07/2020 Mercoledì21.45 INTER - FIORENTINA SKY

22/07/2020 Mercoledì21.45 LECCE - BRESCIA SKY

22/07/2020 Mercoledì21.45 SAMPDORIA - GENOA SKY

22/07/2020 Mercoledì21.45 SPAL - ROMA OAZN

23/07/2020 Mercoledì21.45 TORINO - HELLAS VERONA SKY

23/07/2020 Giovedì 19.30 UDINESE - JUVENTUS SKY

23/07/2020 Giovedì 21.45 LAZIO-CAGLIARI DAZN