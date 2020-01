Calciomercato: Genoa Criscito resta, Samp ecco Yoshida e La Gumina

Terminata la sessione invernale del calciomercato. Niente botti finali per Genoa e Sampdoria, ma termina con un lieto fine la telenovela Criscito, con il giocatore che punta i piedi e non lascia Genova destinazione Firenze. Belle le sue parole pubblicate su un post di Instagram in cui dichiara l'amore per questa maglia. Fa invece questo percorso a sorpresa Kevin Agudelo che raggiunge così Firenze insieme a Christian Kouamè. Resta anche Pinamonti, rifiutata l'offerta dell'Inter per il ritorno del giocatore. Sfuma Iturbe, il giocatore aveva superato anche le visite mediche, ma il Genoa non ha trovato l'accordo economico con la società. Curiosità per Soumaoro, difensore proveniente dal Lille. Acquistato anche Parigini dal Torino, ma il giocatore viene subito girato alla Cremonese.

Per la Samp due operazioni last minute, acquistato La Gumina dopo Yoshida e ceduto Regini in prestito al Parma. Rigoni torna allo Zenit, respinte le richieste per Bertolacci. Ecco il riepilogo di tutte le operazioni di Genoa e Sampdoria.

GENOA

ACQUISTI: Perin (p, Juventus), Behrami (c, svincolato), Destro (a, Bologna), Eriksson (c, Goteborg), Iago Falque (a, Torino), Soumaoro (d, Lille), Masiello (d, Atalanta), Parigini (a, Torino).

CESSIONI: Kouamè (a, Fiorentina), Agudelo (c, Fiorentina), Sandro (c, rescissione), Gumus (c, Antalyaspor), Saponara (c, Lecce), El Yamiq (d, Saragozza), Radu (p, Parma), Parigni (a, Cremonese).

SAMPDORIA

ACQUISTI: Yoshida (d, Southampton), La Gumina (a, Empoli), Tonelli (d, Napoli), Askildsen (c, Stabaek)

CESSIONI: Regini (d, Parma), Caprari (a, Parma), Rigoni (a, Zenit), Murillo (d, Celta Vigo)