Calciomercato: Genoa su Castro, la Sampdoria punta a Masiello

Giorni importanti in casa Genoa e Samp per il calciomercato. Urge correre ai ripari dopo la doppia sconfitta contro Roma e Lazio e soprattutto i punti conquistati dalle dirette concorrenti per la salvezza, non ultima quelli della Spal ottenuti a sorpresa a Bergamo che hanno fatto precipitare il Grifone all'ultimo posto in graduatoria.

Rossoblù vicini a Lucas Castro, centrocampista del Cagliari, ex Chievo, chiuso in Sardegna dalla forte concorrenza a centrocampo e in rapporti non idilliaci con Rolando Maran, tanto da essere stato escluso dalla lista dei convocati a Brescia.

Sampdoria alla ricerca di un difensore, sembrava fatta per Lorenzo Tonelli, ma il Napoli continua a prendere tempo. Il nome nuovo, non un nome qualunque per Genova, è Andrea Masiello. L'ex Genoa e Bari, al centro delle note vicende legate al calcioscommesse, non starebbe più trovando spazio a Bergamo, chiuso anche dall'arrivo di Caldara.

Intanto sul fronte cessioni il Genoa saluta Sinan Gumus dopo la breve esperienza in rossoblù. Il giocatore si accasa all'Antalyaspor. Ore contate anche per Pinamonti, ma c'è da sbloccare una situazione intricata legata all'impossibilità di cedere il giocatore in prestito. Il rischio è quello della permanenza da "separato in casa".