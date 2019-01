Calciomercato, chiusa la sessione: gli ultimi movimenti di Genoa e Sampdoria

Les jeux sont faits. Chiusa la sessione invernale del calciomercato. Genoa e Sampdoria molto attive, rossoblù che chiudono alcune trattative in uscita, con Romulo che passa alla Lazio e Sandro all'Udinese. Samp che perfeziona l'acquisto di Marco Sau dal Cagliari e cede Regini alla Spal e Kownacki al Fortuna Dusseldorf. Resta Sala, con Depaoli che rimane a Verona, così come, per ora Defrel.

Ecco tutti i movimenti chiusi dalle due squadre genovesi.

GENOA

ACQUISTI Radovanovic (Chievo), Jandrei (Chapecoense), Pezzella (Udinese), Sanabria (Betis), Schafer (Mtk), Sturaro (Sporting Lisbona), Lerager (Bordeaux)

CESSIONI Piatek (Milan), Spolli (Crotone), Omeonga (HIbernian), Romulo (Lazio), Sandro (Udinese), Lisandro Lopez (Boca Junior), Medeiros (Sporting Lisbona)

SAMPDORIA

ACQUISTI Sau (Cagliari), Gabbiadini (Southampton)

CESSIONI Rolando (Carpi), Dodò (Cruzeiro), Regini (Spal), Kownacki (Fortuna Dusseldorf), Leverbe (Cagliari)