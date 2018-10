Arriva anche da Bergamo un pensiero di vicinanza rivolto a Genova, questa volta dal mondo dello sport.

I pulcini del Ciserano, infatti, per una volta hanno lasciato negli spogliatoi la loro maglietta rossoblù e sono scesi in campo con la t-shirt "Genova nel Cuore" come gesto di solidarietà alla città dopo la tragedia del ponte Morandi.