Bari-Entella 1-0: Virtus ko al San Nicola, la classifica si complica

Sconfitta pesante. Non basta una buona prestazione, la Virtus Entella cade 1-0 a Bari nell'anticipo della 38esima giornata e dopo i risultati maturati sabato sugli altri campi vede complicarsi la corsa salvezza. Buona prova al San Nicola, decisiva la prodezza di Balkovec che regala tre punti d'oro ai pugliesi tornati in corsa per la promozione diretta.

Virtus che spreca con La Mantia e che ora inizia seriamente ad avere paura. La vittoria del Cesena e i pareggi di Avellino, Novara ed Ascoli fanno sprofondare la squadra di Aglietti al 19esimo posto al fianco dell'Ascoli. Entella-Ascoli la prossima sfida in programma martedì primo maggio, poi trasferta a Salerno, Frosinone in casa e l'ultima a Novara in quello che potrebbe essere un vero e proprio scontro diretto. Non si può più sbagliare.

IL TABELLINO

Bari-Entella 1-0

Rete: 20' Balkovec

Bari: Micai; Balkovec, Gyomber, Marrone, Sabelli (83' Empereur); Iocolano, Basha, Henderson; Improta (90' Anderson), Cissè, Galano (69' Floro Flores). All. Grosso.

Entella: Iacobucci; Benedetti (57' Gatto), Ceccarelli, Pellizzer; Belli, Crimi, Troiano (70' Nizzetto), Ardizzone (75' Icardi), Aliji; La Mantia, Aramu. All. Aglietti.

Arbitro: Serra.

Note: ammoniti La Mantia, Sabelli, Balkovec, Ardizzone, Improta, Aliji e Crimi.