Baloncesto y Fiesta: sport e solidarietà per Davide Morana

Tradizione e solidarietà. Questo il minimo comun denominatore del Baloncesto Y Fiesta, torneo di pallacanestro 3vs3 organizzato dal Cus Genova per la giornata di giovedì 21 giugno. Il torneo, dedicato alla memoria di Roberto Benvenuti, storico segretario generale del Cus Genova nonché suo ideatore, quest'anno ha assunto un ulteriore valore solidale: quello della raccolta fondi per Davide Morana.

Da due anni in Spagna ed ex giocatore biancorosso, Davide è stato drammaticamente colpito da una forma di meningite fulminante che ha portato all'amputazione di tutti e quattro i suoi arti. Tuttavia non ha perso coraggio e ha lanciato una raccolta fondi necessari al costoso acquisto delle protesi. Il Cus ha così deciso di rispondere presente, annunciando che avrebbe devoluto tutto il ricavato della serata a tale raccolta. Un ricavato che ha raggiunto l'emozionante cifra di quattromila euro.

Quella del Baloncesto Y Fiesta è stata una grande giornata di sport che ha avvicinato tutto il mondo della pallacanestro della provincia di Genova e non solo. La bellezza di 22 squadre giovanili e femminili al mattino e ben 26 squadre tra Senior e Over 40 alla sera. Una giornata di puro divertimento cestistico accompagnato da barbecue e sangria, come vuole la tradizione. Impreziosito inoltre dalla presenza di persone non impegnate sui sei campi allestiti per l'occasione ma che hanno comunque voluto passare una serata in compagnia di amici, ampliando la raccolta fondi in pieno spirito sportivo e solidaristico.

In ultima battuta, assolutamente non per importanza, un grazie ai partner che hanno sostenuto l'iniziativa. Dal media partner Genova Today ai vari Elah Grondona, Qba, Farmacia della Commenda, I Tre Merli, Il Pesto di Pra', Noi Supermercati - Ekom - ed Enoteca Infernotto. Un contributo essenziale il loro.