Ascoli-Entella 0-0: fine del sogno, la Virtus retrocede in Serie C

Fine del sogno, dopo quattro stagioni di cadetteria la Virtus Entella retrocede in Serie C. Fatale il doppio pareggio nel playout con l'Ascoli, un doppio 0-0 che premia i marchigiani per la migliore posizione in classifica.

Ce l'ha messa tutta la squadra di Volpe dopo il "pericoloso" 0-0 conquistato in casa. Serviva solo vincere al Del Duca, ma così non è andata. Tutto esaurito, tantissimi liguri presenti allo stadio, ma non è bastato. Meglio l'Ascoli nel prmo tempo, nella ripresa entra De Luca al posto di Aliji. Poche le occasioni, tanta, troppa la tensione. Al 35' Agazzi para su Ardizzone, forcing disperato finale della Virtus, ma niente da fare.

La Virtus Entella retrocede in Serie C, ma ci auguriamo che sia un arrivederci. Questa società merita la Serie B.

TABELLINO

Ascoli-Virtus Entella 0-0

Ascoli (3-4-1-2): Agazzi; Mengoni, Padella, Gigliotti; Mogos, Addae, Kanoute, Pinto (78' Mignanelli); Clemenza (93' De Santis); Baldini (53' D'Urso), Monachello. Allenatore Cosmi

Virtus Entella (4-3-3): Paroni; Cremonesi (76' Acampora), Benedetti, Pellizzer, Aliji (51' De Luca); Troiano, Crimi, Ardizzone; Aramu, La Mantia, Gatto (59' Icardi). Allenatore Volpe.

Arbitro: Nasca.

Note: ammoniti Kanoute, Benedetti, Padella, Icardi, Ardizzone, Gigliotti e Aramu.