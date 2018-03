Apnea, 186 vasche in un'ora: a Sestri Levante è record italiano

Domenica 11 marzo 2018 Angelo Sciacca si è aggiudicato il nuovo record italiano nella specialità “Apnea Endurance” con un totale di 186 vasche in un'ora. Lo ha fatto nella piscina comunale “On Sport” di Sestri Levante al termine di una sfida con un compagno di squadra, Matteo Rum. Entrambi gli atleti, appartenenti alla società Uss Dario Gonzatti di Genova, sono membri della nazionale di apnea indoor e i più forti in Italia nella specialità Apnea Endurance.

La sfida: maggior numero di vasche in frazioni da 25 metri in apnea in un'ora

La sfida di domenica ha visto i due atleti percorrere, in un’ora di tempo, il maggior numero di vasche in frazioni da 25 metri in apnea. Fabio Benevelli, allenatore dell’USS Dario Gonzatti, ha dichiarato: «E’ stata una sfida senza precedenti dove gli atleti più forti di questa particolare specialità dell’Apnea indoor si sono dati battaglia” e aggiunge “l’intento dell’iniziativa è stato anche quello di promuovere questa nuova disciplina dell’apnea».

Il trofeo apnea di Sestri Levante

Terminata la sfida si è svolto il terzo trofeo apnea della città di Sestri Levante dove gli atleti genovesi dell’USS Dario Gonzatti hanno ottenuto ottimi risultati. In particolare ricordiamo Martina Mongiardino che con una distanza di 199 m in apnea con monopinna si è aggiudicata il primo posto del podio della categoria elite femminile.

Podio tutto Gonzatti per la terza categoria maschile con le prove di Matteo Mortola, Alessandro Costa e Giacomo Balbi. Oro e bronzo anche per la prova di rana subacquea, sempre nella terza categoria maschile, rispettivamente per Fabio Benelli e Matteo Rum.