Serie A anticipi e posticipi: derby Genoa-Samp sabato sera, ecco il nuovo calendario

Decisi anticipi e posticipi della Serie A fino alla sedicesima giornata. Tanti cambi di orario per Genoa e Sampdoria, anche il derby non verrà giocato la domenica alle 15, bensì in anticipo ovvero sabato 14 dicembre 2019 alle ore 20.45. Decise anche le date del quarto turno di Coppa Italia (non gli orari): Genoa-Ascoli verrà giocata martedì 3 dicembre, Cagliari-Sampdoria giovedì 5 dicembre

Ecco nel dettaglio tutti i cambi di orario, in grassetto le gare di Genoa e Sampdoria.

3a GIORNATA ANDATA

Sabato 14 settembre 2019 ore 15.00 FIORENTINA – JUVENTUS

Sabato 14 settembre 2019 ore 18.00 NAPOLI – SAMPDORIA

Sabato 14 settembre 2019 ore 20.45 INTER – UDINESE

Domenica 15 settembre 2019 ore 12.30 GENOA – ATALANTA

Domenica 15 settembre 2019 ore 18.00 ROMA – SASSUOLO

Domenica 15 settembre 2019 ore 20.45 HELLAS VERONA – MILAN

Lunedì 16 settembre 2019 ore 20.45 TORINO – LECCE

4a GIORNATA ANDATA

Venerdì 20 settembre 2019 ore 20.45 CAGLIARI – GENOA

Sabato 21 settembre 2019 ore 15.00 UDINESE – BRESCIA

Sabato 21 settembre 2019 ore 18.00 JUVENTUS – HELLAS VERONA

Sabato 21 settembre 2019 ore 20.45 MILAN – INTER (*)

Domenica 22 settembre 2019 ore 12.30 SASSUOLO – SPAL

Domenica 22 settembre 2019 ore 18.00 ATALANTA – FIORENTINA (°)

Domenica 22 settembre 2019 ore 20.45 LAZIO – PARMA

SAMPDORIA-TORINO resta in programma domenica 22 settembre alle ore 15.00

5a GIORNATA ANDATA (turno infrasettimanale)

Martedì 24 settembre 2019 ore 19.00 HELLAS VERONA – UDINESE

Martedì 24 settembre 2019 ore 21.00 BRESCIA – JUVENTUS

Mercoledì 25 settembre 2019 ore 19.00 ROMA – ATALANTA

Giovedì 26 settembre 2019 ore 21.00 TORINO – MILAN

GENOA-BOLOGNA e FIORENTINA-SAMPDORIA restano in programma Mercoledì 25 settembre alle ore 20.45

6a GIORNATA ANDATA

Sabato 28 settembre 2019 ore 15.00 JUVENTUS – SPAL

Sabato 28 settembre 2019 ore 18.00 SAMPDORIA – INTER

Sabato 28 settembre 2019 ore 20.45 SASSUOLO – ATALANTA

Domenica 29 settembre 2019 ore 12.30 NAPOLI – BRESCIA

Domenica 29 settembre 2019 ore 18.00 CAGLIARI – HELLAS VERONA

Domenica 29 settembre 2019 ore 20.45 MILAN – FIORENTINA

Lunedì 30 settembre 2019 ore 20.45 PARMA – TORINO

LAZIO-GENOA resta in programma domenica 29 settembre alle ore 15.00

7a GIORNATA ANDATA

Venerdì̀ 4 ottobre 2019 ore 20.45 BRESCIA – SASSUOLO

Sabato 5 ottobre 2019 ore 15.00 SPAL – PARMA

Sabato 5 ottobre 2019 ore 18.00 HELLAS VERONA – SAMPDORIA

Sabato 5 ottobre 2019 ore 20.45 GENOA – MILAN

Domenica 6 ottobre 2019 ore 12.30 FIORENTINA – UDINESE

Domenica 6 ottobre 2019 ore 18.00 TORINO – NAPOLI (°)

Domenica 6 ottobre 2019 ore 20.45 INTER – JUVENTUS (*)

8a GIORNATA ANDATA

Sabato 19 ottobre 2019 ore 15.00 LAZIO – ATALANTA

Sabato 19 ottobre 2019 ore 18.00 NAPOLI – HELLAS VERONA

Sabato 19 ottobre 2019 ore 20.45 JUVENTUS – BOLOGNA

Domenica 20 ottobre 2019 ore 12.30 SASSUOLO – INTER

Domenica 20 ottobre 2019 ore 18.00 PARMA – GENOA (°)

Domenica 20 ottobre 2019 ore 20.45 MILAN – LECCE

Lunedì 21 ottobre 2019 ore 20.45 BRESCIA – FIORENTINA

SAMPDORIA-ROMA resta in programma domenica 20 ottobre alle ore 15.00

9a GIORNATA ANDATA

Venerdì 25 ottobre 2019 ore 20.45 HELLAS VERONA – SASSUOLO

Sabato 26 ottobre 2019 ore 15.00 LECCE – JUVENTUS

Sabato 26 ottobre 2019 ore 18.00 INTER – PARMA

Sabato 26 ottobre 2019 ore 20.45 GENOA – BRESCIA

Domenica 27 ottobre 2019 ore 12.30 BOLOGNA – SAMPDORIA

Domenica 27 ottobre 2019 ore 18.00 ROMA – MILAN

Domenica 27 ottobre 2019 ore 20.45 FIORENTINA – LAZIO

10a GIORNATA ANDATA (turno infrasettimanale)

Martedì 29 ottobre 2019 ore 19.00 PARMA – HELLAS VERONA

Martedì 29 ottobre 2019 ore 21.00 BRESCIA – INTER

Mercoledì 30 ottobre 2019 ore 19.00 NAPOLI – ATALANTA

Giovedì 31 ottobre 2019 ore 21.00 MILAN – SPAL

JUVENTUS-GENOA e SAMPDORIA-LECCE restano in programma mercoledì 30 ottobre alle ore 20.45

11a GIORNATA ANDATA

Sabato 2 novembre 2019 ore 15.00 ROMA – NAPOLI (*)

Sabato 2 novembre 2019 ore 18.00 BOLOGNA – INTER

Sabato 2 novembre 2019 ore 20.45 TORINO – JUVENTUS (*)

Domenica 3 novembre 2019 ore 12.30 ATALANTA – CAGLIARI

Domenica 3 novembre 2019 ore 18.00 FIORENTINA – PARMA

Domenica 3 novembre 2019 ore 20.45 MILAN – LAZIO

Lunedì 4 novembre 2019 ore 20.45 SPAL – SAMPDORIA

GENOA-UDINESE resta in programma domenica 3 novembre alle ore 15.00

12a GIORNATA ANDATA

Venerdì 8 novembre 2019 ore 20.45 SASSUOLO – BOLOGNA

Sabato 9 novembre 2019 ore 15.00 BRESCIA – TORINO

Sabato 9 novembre 2019 ore 18.00 INTER – HELLAS VERONA

Sabato 9 novembre 2019 ore 20.45 NAPOLI – GENOA

Domenica 10 novembre 2019 ore 12.30 CAGLIARI – FIORENTINA

Domenica 10 novembre 2019 ore 18.00 PARMA – ROMA

Domenica 10 novembre 2019 ore 20.45 JUVENTUS – MILAN (*)

SAMPDORIA-ATALANTA resta in programma domenica 10 novembre alle ore 15.00

13a GIORNATA ANDATA

Sabato 23 novembre 2019 ore 15.00 ATALANTA – JUVENTUS

Sabato 23 novembre 2019 ore 18.00 MILAN – NAPOLI (*)

Sabato 23 novembre 2019 ore 20.45 TORINO – INTER

Domenica 24 novembre 2019 ore 12.30 BOLOGNA – PARMA

Domenica 24 novembre 2019 ore 18.00 SAMPDORIA – UDINESE

Domenica 24 novembre 2019 ore 20.45 LECCE – CAGLIARI

Lunedì 25 novembre 2019 ore 20.45 SPAL – GENOA

14a GIORNATA ANDATA

Sabato 30 novembre 2019 ore 15.00 BRESCIA – ATALANTA

Sabato 30 novembre 2019 ore 18.00 GENOA – TORINO

Sabato 30 novembre 2019 ore 20.45 FIORENTINA – LECCE

Domenica 1 dicembre 2019 ore 12.30 JUVENTUS – SASSUOLO

Domenica 1 dicembre 2019 ore 18.00 NAPOLI – BOLOGNA

Domenica 1 dicembre 2019 ore 20.45 HELLAS VERONA – ROMA

Lunedì 2 dicembre 2019 ore 20.45 CAGLIARI – SAMPDORIA

15a GIORNATA ANDATA

Venerdì 6 dicembre 2019 ore 20.45 INTER – ROMA (*)

Sabato 7 dicembre 2019 ore 15.00 ATALANTA – HELLAS VERONA

Sabato 7 dicembre 2019 ore 18.00 UDINESE – NAPOLI

Sabato 7 dicembre 2019 ore 20.45 LAZIO – JUVENTUS (*)

Domenica 8 dicembre 2019 ore 12.30 LECCE – GENOA

Domenica 8 dicembre 2019 ore 18.00 SAMPDORIA – PARMA

Domenica 8 dicembre 2019 ore 20.45 BOLOGNA – MILAN

16a GIORNATA ANDATA

Sabato 14 dicembre 2019 ore 15.00 BRESCIA – LECCE

Sabato 14 dicembre 2019 ore 18.00 NAPOLI – PARMA

Sabato 14 dicembre 2019 ore 20.45 GENOA – SAMPDORIA

Domenica 15 dicembre 2019 ore 12.30 HELLAS VERONA – TORINO

Domenica 15 dicembre 2019 ore 18.00 ROMA – SPAL

Domenica 15 dicembre 2019 ore 20.45 FIORENTINA – INTER

Lunedì 16 dicembre 2019 ore 20.45 CAGLIARI – LAZIO

*) Scelta (“pick”) di data e orario effettuata dal licenziatario dei diritti audiovisivi coma da CU n. 12 del 1° agosto 2019

°) anticipo/posticipo disposto su indicazione degli Enti preposti per evitare concomitanza con altri eventi cittadini caratterizzati da elevata partecipazione di pubblico