L'almanacco del calcio ligure compie 22 anni

Da ventidue anni rappresenta un punto di riferimento per tutto il mondo del calcio ligure e anche nell'anno più difficile non ha voluto mancare.

Stiamo parlando dell'almanacco del calcio ligure, giunto alla sua ventiduesima edizione consecutiva, pubblicato ininterrottamente dalla stagione 98/99. Ideato da Edizioni Sportmedia e realizzato dalla redazione di Settimana Sport, il giornale sportivo on line della Liguria, l'almanacco ripropone come ogni anno in 288 pagine a colori immagini e statistiche stagionali di tutte le squadre e di tutti i giocatori liguri dalla Serie A alla Terza Categoria. Ogni giocatore, tecnico e dirigente ha la sua figurina personalizzata, di ogni società viene raffigurata la foto di squadra e sono pubblicate presenze, gol e minuti giocati di ogni componente della rosa.

L'almanacco si può acquistare nelle edicole di Genova e Provincia, da Cogoleto a Chiavari, ma è possibile trovarlo anche a Imperia, Loano, Savona, Sestri Levante e La Spezia oppure ordinandolo on line sul sito www.edizionisportmedia.com.