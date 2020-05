Serie A: Viminale dice sì agli allenamenti individuali per squadra, Genoa e Samp aspettano Toti

Domenica 3 maggio decisiva per le sorti della Serie A. Il Viminale si è espresso, lo ha fatto attraverso una nota in cui dà il via libera agli allenamenti individuali anche negli sport di squadra, rispettando ovviamente le distanze di sicurezza, da lunedì 4 maggio a domenica 17 maggio.

“È consentita, anche agli atleti e non, di discipline non individuali, come a ogni cittadino, l'attività sportiva individuale, in aree pubbliche o private, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri e rispettando il divieto di ogni forma di assembramento”.

Il chè, tradotto, vuol dire via libera agli allenamenti dei singoli giocatori delle singole squadre. Tante squadre di Serie A hanno già comunicato la data di ripresa degli allenamenti (Bologna, Cagliari, Inter, Lazio, Lecce, Parma e molte altre), niente di ufficiale arriva invece da Genoa e Sampdoria che, stando alle parole di Sky Sport, stanno aspettando delucidazioni dalla Regione Liguria, regione che si era dimostrata più permissiva già a partire dal 27 aprile, ma senza menzionare gli allenamenti individuali nei centri sportivi.