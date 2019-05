Il Telegraph su Genova: «Una delle città più sottovalutate, tra antichi tesori e specialità culinarie»

Genova città bellissima, con i suoi antichi tesori e specialità gastronomiche eccellenti. Eppure è anche tanto sottovalutata: questo è il commento del Daily Telegraph, celebre quotidiano inglese, in un articolo uscito ieri a firma di Sarah Marshall.

Si inizia parlando del pesto, una salsa che è menzionata come una "dea verde", anche se a onor del vero, scrive la giornalista, Genova offre davvero molto altro nel menu, come dimostra il nuovo Mercato Orientale.

E così anche il MOG, con la sua struttura del 19esimo secolo, è uno dei protagonisti dell'articolo, con il mercato, gli spazi per mangiare - misto tra street food e gourmet -, i corsi di cucina dell'Accademia Italiana Chef, il ristorante guidato dallo chef Daniele Rebosio.

Insomma, un'altra buona scusa per visitare Genova, una delle città più sottovalutate non solo per quanto riguarda il cibo, ma anche per le sue bellezze architettoniche e paesaggistiche: dal Porto Antico a Spianata Castelletto, dai caruggi a via XX Settembre, dall'Acquario ai Palazzi dei Rolli, insomma, recarsi nella Superba è sicuramente un'esperienza consigliata e che - secondo il Telegraph - lascerà anche i più scettici a bocca aperta.