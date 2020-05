Il 4 maggio è lo Star Wars Day, l'omaggio dei fan genovesi

Il 4 maggio è il giorno dedicato alla saga di fantascienza più famosa del mondo, Star Wars, creata da George Lucas nell'ormai lontano 1977 con l'episodio IV "Una nuova speranza".

Lo "Star Wars Day" è stato istituito come giorno in cui celebrare la cultura legata alla saga, e non è un caso che cada il 4 maggio: la scelta della data non è altro che un gioco di parole che prende spunto dalla famosissima frase "Che la forza sia con te", che è stata tradotta dall'originale inglese "May the force be with you". Chi conosce l'inglese sa che "May" vuol dire "possa" ma anche "maggio", e che c'è un'assonanza tra le parole "force" e "fourth" (ovvero "quarto").

E dunque lo slogan, il 4 maggio, diventa "May the fourth be with you", e anche i fan genovesi si sono sbizzarriti con hashtag, post sui social e immagini della Lanterna con tanto di X-Wing e Morte Nera.

Pare però che in realtà lo slogan, amatissimo dai fan, abbia avuto un'origine particolare: insomma, i sostenitori della saga avrebbero solo "adottato" un gioco di parole coniato per la prima volta dal Partito Conservatore Britannico. In particolare, due anni dopo il lancio del primo film di "Star Wars", il 4 maggio 1979, Margaret Thatcher divenne la prima donna ad essere eletta Primo Ministro del Regno Unito, e il suo partito pubblicò su un noto quotidiano un augurio che recitava proprio «May the Fourth Be with You, Maggie. Congratulations». La frase è stata riportata anche nella resocontazione parlamentare del Parlamento del Regno Unito.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

E per tutti i fan della saga che hanno sottoscritto un abbonamento Disney+ in questi giorni di quarantena, una sorpresa: sulla piattaforma arriva in anticipo, proprio il 4 maggio, "L'ascesa di Skywalker", il capitolo finale della mitica saga.