Il sondaggio: Alberto Angela, "mugugni" sul web ma alla fine le meraviglie di Genova sono piaciute

C'era tanta attesa per le "Meraviglie" di Alberto Angela che sabato sera hanno raccontato Genova su Rai Uno. Forse troppa. E forse non tutti avevano capito che in realtà la puntata parlava anche (e non solo) della Superba. Oppure che la città sarebbe stata raccontata attraverso due luoghi simbolo e non di più. Insomma, non una serata incentrata tutta soltanto sulle bellezze del capoluogo ligure: si è parlato - come GenovaToday aveva scritto nelle anticipazioni - anche del Quirinale, della Val Camonia, della Val d'Orcia, dell'Etna.

I "mugugni"

Sui social molti utenti si sono lamentati per il fatto che di Genova si era parlato troppo poco, senza mettere in risalto tutte le molte bellezze della città, con anche altre polemiche (una su tutte, aver chiamato la Lanterna "faro", definizione comunque giusta, anche se non tiene conto della parola utilizzata dai genovesi).

Dai mugugni, come al solito, sono nati anche divertenti "meme" diventati virali in poco tempo, giusto per provare ad affrontare la questione con un po' di sana ironia.

Il sondaggio

GenovaToday ha lanciato un sondaggio tra i lettori su Instagram: alla fine, la puntata delle "Meraviglie" è piaciuta oppure no? Dopo una partenza difficile, in cui sembrava che il "no" avesse preso il sopravvento, i risultati del sondaggio - rimasto nelle storie per 24 ore - hanno svelato che comunque, al di là dei mugugni, alla maggioranza dei votanti la puntata è piaciuta. Ha vinto infatti il "sì" con il 53%, mentre il "no" si è fermato al 47%.