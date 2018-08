Voltri, il degrado in via Beato Angelo da Chivasso tra rifiuti e sporcizia

Incuria e abbandono in via Beato Angelo da Chivasso, a Voltri, tra rifiuti e sporcizia: a segnalare la situazione è la nostra lettrice Gabriella che deve percorrere questa stradina tutti i giorni in quanto è l'unica scorciatoia pedonale tra via Pietra Ligure e il centro della delegazione. Ma è anche un passaggio poco frequentato, che soprattutto di notte diventa terra di nessuno.

Ma la traversata sta diventando un incubo: «Tra escrementi umani, profilattici usati, segni del passaggio di consumatori di droga e rifiuti di ogni genere, chi deve percorrere via Beato Angelo da Chivasso non si sente al sicuro. Abbiamo segnalato il caso alla Municipale e la zona è stata ripulita, ma purtroppo dopo pochi giorni è tornata nel degrado più totale».